Minuszeichen in Wien: ATX Prime fällt letztendlich

Der ATX Prime sank am Donnerstagabend.

Zum Handelsschluss verlor der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,23 Prozent auf 2 149,66 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent tiefer bei 2 176,36 Punkten in den Handel, nach 2 176,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 183,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 136,50 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,511 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2025, wurde der ATX Prime auf 2 019,47 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 20.12.2024, den Wert von 1 789,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 732,43 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,73 Prozent zu. Bei 2 190,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 802,28 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 4,26 Prozent auf 14,70 EUR), Addiko Bank (+ 2,58 Prozent auf 19,85 EUR), Wolford (+ 1,57 Prozent auf 3,88 EUR), CA Immobilien (+ 1,27 Prozent auf 22,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,07 Prozent auf 85,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Frequentis (-7,65 Prozent auf 37,40 EUR), Lenzing (-5,66 Prozent auf 33,35 EUR), Palfinger (-5,06 Prozent auf 30,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-4,48 Prozent auf 35,15 EUR) und Verbund (-4,17 Prozent auf 67,80 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 567 006 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,939 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

2025 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

