Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI am Mittwochmittag

Der SLI verbucht am dritten Tag der Woche Verluste.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,86 Prozent schwächer bei 1 946,31 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,104 Prozent leichter bei 1 961,10 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 963,14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 1 962,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 946,31 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,230 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 1 975,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 949,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, stand der SLI bei 1 738,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,37 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 5,48 Prozent auf 0,89 CHF), Julius Bär (+ 0,51 Prozent auf 49,54 CHF), Sandoz (+ 0,32 Prozent auf 34,59 CHF), Roche (+ 0,04 Prozent auf 266,30 CHF) und Schindler (-0,25 Prozent auf 242,60 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Lonza (-3,00 Prozent auf 523,20 CHF), Kühne + Nagel International (-2,23 Prozent auf 240,90 CHF), Alcon (-1,73 Prozent auf 81,56 CHF), Sonova (-1,66 Prozent auf 296,90 CHF) und Sika (-1,40 Prozent auf 268,20 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 1 892 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,435 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,00 zu Buche schlagen. Mit 5,52 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at