Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der SLI sinkt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent auf 2 008,66 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,216 Prozent schwächer bei 2 007,37 Punkten, nach 2 011,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 010,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 007,29 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bewegte sich der SLI bei 1 945,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der SLI einen Stand von 1 960,57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 616,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 13,90 Prozent nach oben. Bei 2 023,54 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sandoz (+ 1,58 Prozent auf 37,35 CHF), Logitech (+ 1,10 Prozent auf 76,96 CHF), Swatch (I) (+ 1,05 Prozent auf 173,65 CHF), VAT (+ 0,88 Prozent auf 377,60 CHF) und Temenos (+ 0,47 Prozent auf 64,20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen SGS SA (-2,87 Prozent auf 93,96 CHF), ams-OSRAM (-1,12 Prozent auf 10,14 CHF), Kühne + Nagel International (-0,89 Prozent auf 222,90 CHF), Straumann (-0,77 Prozent auf 129,60 CHF) und Swiss Re (-0,73 Prozent auf 115,95 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 132 475 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 235,300 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,85 erwartet. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

