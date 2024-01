Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags schwächer

So bewegt sich der SLI heute.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,72 Prozent tiefer bei 1 763,84 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 1 776,78 Punkte an der Kurstafel, nach 1 776,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 789,06 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 761,90 Zählern.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, den Stand von 1 720,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, wurde der SLI mit 1 682,71 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, bewegte sich der SLI bei 1 681,07 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 5,17 Prozent auf 28,46 CHF), Novartis (+ 3,70 Prozent auf 88,01 CHF), Roche (+ 3,25 Prozent auf 252,45 CHF), Nestlé (+ 2,59 Prozent auf 100,04 CHF) und Swisscom (+ 2,29 Prozent auf 517,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-7,47 Prozent auf 390,00 CHF), ams (-5,61 Prozent auf 2,00 CHF), Partners Group (-5,48 Prozent auf 1 146,50 CHF), Sika (-5,44 Prozent auf 258,80 CHF) und Straumann (-4,50 Prozent auf 129,50 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 519 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,866 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,56 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

