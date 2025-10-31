Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags schwächer

Der SLI bewegt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Um 15:42 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,65 Prozent auf 2 007,92 Punkte zurück. In den Freitagshandel ging der SLI 0,069 Prozent stärker bei 2 022,37 Punkten, nach 2 020,98 Punkten am Vortag.

Bei 2 006,06 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 024,45 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,81 Prozent. Der SLI erreichte am letzten Handelstag September, dem 30.09.2025, den Stand von 1 978,93 Punkten. Der SLI erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 1 968,77 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, stand der SLI noch bei 1 927,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,49 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 4,05 Prozent auf 100,85 CHF), Sandoz (+ 1,74 Prozent auf 53,82 CHF), Adecco SA (+ 1,64 Prozent auf 22,36 CHF), Temenos (+ 0,26 Prozent auf 76,20 CHF) und Alcon (+ 0,10 Prozent auf 59,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swatch (I) (-3,21 Prozent auf 168,65 CHF), Swiss Re (-2,17 Prozent auf 146,20 CHF), Richemont (-1,74 Prozent auf 157,80 CHF), Zurich Insurance (-1,72 Prozent auf 559,00 CHF) und Nestlé (-1,30 Prozent auf 76,44 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 523 173 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 224,541 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentaldaten

2025 präsentiert die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,18 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

