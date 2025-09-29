LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 164 auf 161 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo rechnet in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Luxuskonzerns mit einer soliden Umsatzentwicklung. Die Margen dürften aber unter äußeren Faktoren gelitten haben./ag/la



