Richemont Aktie
|164,30EUR
|-0,65EUR
|-0,39%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont von 160 auf 163 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Mitte November anstehenden Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr dürften eine robuste Geschäftsdynamik des Luxusgüterkonzerns belegen, schrieb Louise Singlehurst in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx
|Zusammenfassung: Richemont Neutral
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
163,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
152,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6,61%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
153,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,40%
|
Analyst Name::
Louise Singlehurst
|
KGV*:
-
Analysen zu Richemontmehr Analysen
