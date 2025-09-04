Richemont Aktie
|150,40EUR
|0,35EUR
|0,23%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont nach ihrer jährlichen Investorenkonferenz zu Luxusgüterkonzernen und Einzelhändlern in Asien mit einem Kursziel von 145 Franken auf "Sector Perform" belassen. Aus den dortigen Gesprächen zieht Piral Dadhania in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung negative Rückschlüsse für den Uhrenhersteller Swatch, da das mittelpreisige Segment weiter unter Druck stehe. Für Richemont bleibt er wegen des starken Schmuckgeschäfts und der Preisstabilität hochwertiger Uhren neutral gestimmt. Im Sportwarensektor behaupte Adidas seine Dynamik in den Bereichen Laufsport und Lifestyle, während Nike bis zum Jahresende seine Lagerbestände bereinigt haben sollte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
145,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
142,65 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1,65%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
142,05 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,08%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten
|
12:27
|STOXX-Handel: STOXX 50 mittags freundlich (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Zürich: SLI mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|SIX-Handel: SMI auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
03.09.25
|STOXX-Handel: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
03.09.25
|Börse Zürich in Grün: SMI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.25