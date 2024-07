Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich leichter

Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 1 945,31 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,774 Prozent auf 1 936,53 Punkte an der Kurstafel, nach 1 951,64 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 945,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 929,69 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 955,00 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 02.04.2024, einen Stand von 1 899,69 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, betrug der SLI-Kurs 1 768,90 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,31 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Partners Group (+ 2,00 Prozent auf 1 170,50 CHF), Straumann (+ 1,20 Prozent auf 114,05 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,96 Prozent auf 264,00 CHF), VAT (+ 0,95 Prozent auf 510,60 CHF) und Nestlé (+ 0,70 Prozent auf 92,52 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Swiss Re (-3,96 Prozent auf 107,95 CHF), Logitech (-2,45 Prozent auf 85,06 CHF), Holcim (-1,83 Prozent auf 78,44 CHF), Swiss Life (-1,34 Prozent auf 660,20 CHF) und Zurich Insurance (-1,24 Prozent auf 476,80 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3 776 283 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 243,066 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,58 erwartet. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

