Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beendet die Sitzung im Minus

Der SPI sank am Freitagabend.

Letztendlich gab der SPI im SIX-Handel um 0,52 Prozent auf 14 515,69 Punkte nach. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,959 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,055 Prozent fester bei 14 599,22 Punkten, nach 14 591,23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 14 481,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 607,34 Zähler.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 1,25 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, stand der SPI bei 14 663,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, wies der SPI einen Stand von 13 971,68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 466,06 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,372 Prozent. Bei 14 931,98 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Kinarus (+ 13,64 Prozent auf 0,01 CHF), ams (+ 12,64 Prozent auf 2,20 CHF), DocMorris (+ 8,11 Prozent auf 98,00 CHF), Ypsomed (+ 5,94 Prozent auf 339,00 CHF) und GAM (+ 3,98 Prozent auf 0,37 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Spexis (-16,80 Prozent auf 0,21 CHF), SHL Telemedicine (-8,11 Prozent auf 5,10 CHF), Gurit (-5,91 Prozent auf 68,40 CHF), Lalique (-5,56 Prozent auf 34,00 CHF) und ONE swiss bank (-5,26 Prozent auf 3,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 19 418 254 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 273,821 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Im SPI präsentiert die Orascom Development-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die mobilezone-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

