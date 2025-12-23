KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

23.12.2025 18:48:09

Schwärme gegen Titanen: Die USA und China stecken mitten im Kalten KI-Krieg

Washington und Peking ringen um die globale Vormacht bei Künstlicher Intelligenz. Dem Gewinner winkt die technologische Weltherrschaft. Noch liegen die USA vorn. Doch China hat einen Schlachtplan - und das Silicon Valley in einigen Bereichen schon überholt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
