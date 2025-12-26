Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
26.12.2025 22:08:00
Künstliche Intelligenz bei Allianz und Co.: Hoffentlich KI-versichert
Versicherungskonzerne wie Signal Iduna, Ergo und Allianz setzen massiv auf künstliche Intelligenz. Die Kunden sind offenbar zufrieden. Aber wie sehen das die Beschäftigten?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
