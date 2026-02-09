|
SCINEX präsentierte Quartalsergebnisse
SCINEX hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,17 JPY. Im letzten Jahr hatte SCINEX einen Gewinn von 0,740 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat SCINEX im vergangenen Quartal 4,30 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCINEX 4,00 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
