SDAX aktuell: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX aktuell erneut ins Plus.

Am Mittwoch gewinnt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,03 Prozent auf 13 583,01 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 96,760 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,125 Prozent auf 13 596,13 Punkte an der Kurstafel, nach 13 579,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 596,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 583,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,381 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, einen Wert von 13 869,54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, bewegte sich der SDAX bei 14 538,77 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2023, einen Stand von 12 968,34 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,72 Prozent ein. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit PNE (+ 3,26 Prozent auf 12,04 EUR), TAKKT (+ 1,34 Prozent auf 9,86 EUR), 1&1 (+ 1,05 Prozent auf 13,48 EUR), BayWa (+ 0,92 Prozent auf 11,00 EUR) und METRO (St) (+ 0,85 Prozent auf 4,73 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil GFT SE (-1,15 Prozent auf 21,45 EUR), Südzucker (-1,14 Prozent auf 11,30 EUR), AUTO1 (-1,10 Prozent auf 8,54 EUR), SMA Solar (-0,95 Prozent auf 18,80 EUR) und NORMA Group SE (-0,94 Prozent auf 14,70 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die RENK-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 18 805 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,130 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

2024 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index bietet die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,23 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at