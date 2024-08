SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Am Donnerstag notiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,73 Prozent tiefer bei 13 516,03 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 94,688 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,274 Prozent auf 13 577,76 Punkte an der Kurstafel, nach 13 615,09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 13 397,18 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 586,74 Zähler.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,472 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 08.07.2024, bei 14 622,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 744,34 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 345,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 2,21 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 12 940,72 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Dürr (+ 9,85 Prozent auf 21,18 EUR), Dermapharm (+ 3,14 Prozent auf 36,10 EUR), TAKKT (+ 2,14 Prozent auf 10,50 EUR), SGL Carbon SE (+ 1,86 Prozent auf 6,03 EUR) und Ceconomy St (+ 1,33 Prozent auf 2,74 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SMA Solar (-6,14 Prozent auf 22,92 EUR), GRENKE (-5,83 Prozent auf 25,85 EUR), 1&1 (-5,10 Prozent auf 12,66 EUR), GFT SE (-4,42 Prozent auf 21,60 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-4,09 Prozent auf 17,36 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 592 864 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 7,439 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Schaeffler-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at