SDAX aktuell: SDAX steigt zum Start

Der SDAX behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Um 09:12 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 1,17 Prozent auf 13 885,92 Punkte zu. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 112,085 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,604 Prozent stärker bei 13 808,47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 725,51 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 885,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 808,47 Einheiten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,239 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 22.01.2024, den Stand von 13 518,34 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 22.11.2023, mit 13 016,26 Punkten bewertet. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 22.02.2023, bei 13 283,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,468 Prozent aufwärts. Bei 14 067,87 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 4,29 Prozent auf 36,50 EUR), PVA TePla (+ 4,27 Prozent auf 22,96 EUR), INDUS (+ 3,49 Prozent auf 22,25 EUR), SFC Energy (+ 3,41 Prozent auf 18,80 EUR) und AUTO1 (+ 3,19 Prozent auf 3,79 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil ADTRAN (-3,46 Prozent auf 6,14 USD), CompuGroup Medical SE (-0,38 Prozent auf 31,42 EUR), Pfeiffer Vacuum (-0,26 Prozent auf 156,00 EUR), KWS SAAT SE (+ 0,00 Prozent auf 47,15 EUR) und SYNLAB (+ 0,09 Prozent auf 11,77 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 147 418 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 11,670 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Im SDAX weist die Südzucker-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

