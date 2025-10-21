Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Dienstagmittag

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent stärker bei 17 113,57 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 82,256 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,153 Prozent fester bei 17 126,74 Punkten, nach 17 100,59 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 17 163,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 113,42 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 942,67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, lag der SDAX bei 17 931,39 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.10.2024, den Wert von 13 882,08 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 23,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 183,63 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 15,28 Prozent auf 97,30 EUR), MBB SE (+ 9,03 Prozent auf 183,60 EUR), secunet Security Networks (+ 6,26) Prozent auf 207,00 EUR), PATRIZIA SE (+ 4,31 Prozent auf 7,74 EUR) und Verve Group (+ 3,07 Prozent auf 2,29 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil STRATEC SE (-3,13 Prozent auf 27,90 EUR), SMA Solar (-2,18 Prozent auf 22,42 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,93 Prozent auf 2,03 EUR), STO SE (-1,91 Prozent auf 123,00 EUR) und Stabilus SE (-1,79 Prozent auf 21,90 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 164 111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,679 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

2025 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at