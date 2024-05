SDAX aktuell: So performt der SDAX am Mittag

Der SDAX gewinnt am Mittag an Wert.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent fester bei 15 184,95 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 122,187 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,095 Prozent auf 15 146,10 Punkte an der Kurstafel, nach 15 131,79 Punkten am Vortag.

Bei 15 205,99 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 146,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,092 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 23.04.2024, einen Stand von 14 259,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.02.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 765,66 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 23.05.2023, mit 13 596,43 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,87 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 232,95 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell MLP SE (+ 2,25 Prozent auf 6,36 EUR), DEUTZ (+ 1,67 Prozent auf 5,47 EUR), Dürr (+ 1,67 Prozent auf 24,32 EUR), IONOS (+ 1,35 Prozent auf 26,35 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,26 Prozent auf 46,72 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil CompuGroup Medical SE (-2,94 Prozent auf 27,70 EUR), INDUS (-2,71 Prozent auf 26,90 EUR), Fielmann (-2,06 Prozent auf 45,15 EUR), HAMBORNER REIT (-1,66 Prozent auf 6,52 EUR) und STO SE (-1,20 Prozent auf 165,20 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die flatexDEGIRO-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 145 051 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 16,200 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,03 zu Buche schlagen. Schaeffler-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,46 Prozent gelockt.

