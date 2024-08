SDAX-Handel aktuell: SDAX am Mittag schwächer

Der SDAX gibt am vierten Tag der Woche nach.

Am Donnerstag verliert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,45 Prozent auf 13 417,05 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94,688 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 577,76 Zählern und damit 0,274 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 615,09 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 13 586,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 13 413,47 Einheiten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 1,20 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.07.2024, den Wert von 14 622,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, lag der SDAX bei 14 744,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, lag der SDAX noch bei 13 345,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 2,92 Prozent zurück. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 940,72 Zähler.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Dürr (+ 8,09 Prozent auf 20,84 EUR), BayWa (+ 2,00 Prozent auf 13,24 EUR), SGL Carbon SE (+ 1,35 Prozent auf 6,00 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,24 Prozent auf 24,40 EUR) und TAKKT (+ 0,97 Prozent auf 10,38 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SMA Solar (-8,11 Prozent auf 22,44 EUR), GFT SE (-6,64 Prozent auf 21,10 EUR), GRENKE (-6,38 Prozent auf 25,70 EUR), ADTRAN (-5,81 Prozent auf 4,20 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-4,88 Prozent auf 52,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 398 346 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 7,439 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

