SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zu

Der SDAX verbucht am Nachmittag Zuwächse.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,28 Prozent fester bei 12 767,31 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 103,896 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,370 Prozent auf 12 684,32 Punkte an der Kurstafel, nach 12 731,38 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 12 767,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 665,18 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der SDAX bei 12 678,50 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 08.08.2023, einen Wert von 13 345,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, erreichte der SDAX einen Stand von 11 935,74 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 5,65 Prozent zu Buche. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 973,73 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 16,82 Prozent auf 20,00 EUR), AUTO1 (+ 6,84 Prozent auf 6,81 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 5,63 Prozent auf 39,04 EUR), Kontron (+ 4,69 Prozent auf 21,88 EUR) und secunet Security Networks (+ 4,31 Prozent auf 140,40 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen pbb (-10,97 Prozent auf 5,85 EUR), Fielmann (-4,72 Prozent auf 39,54 EUR), Aroundtown SA (-4,13 Prozent auf 2,09 EUR), Deutsche Wohnen SE (-2,14 Prozent auf 21,08 EUR) und CompuGroup Medical SE (-1,91 Prozent auf 35,88 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der pbb-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 2 789 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 9,475 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die TRATON-Aktie präsentiert mit 3,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die pbb-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

