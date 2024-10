SDAX-Handel aktuell: SDAX gibt mittags nach

Der SDAX verliert aktuell an Wert.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,62 Prozent tiefer bei 14 041,89 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 99,373 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,383 Prozent tiefer bei 14 074,77 Punkten in den Handel, nach 14 128,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14 000,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 084,05 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wurde der SDAX mit 13 341,04 Punkten berechnet. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 08.07.2024, bei 14 622,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bewegte sich der SDAX bei 12 678,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,60 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Ceconomy St (+ 1,61 Prozent auf 3,15 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,58 Prozent auf 41,16 EUR), Grand City Properties (+ 1,51 Prozent auf 12,80 EUR), Deutsche Euroshop (+ 0,93 Prozent auf 21,60 EUR) und Kontron (+ 0,80 Prozent auf 16,28 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Salzgitter (-3,39 Prozent auf 14,84 EUR), Nagarro SE (-3,09 Prozent auf 91,10 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,73 Prozent auf 13,89 EUR), SFC Energy (-2,42 Prozent auf 20,20 EUR) und SMA Solar (-2,17 Prozent auf 17,58 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 349 969 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX mit 9,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,87 erwartet. Mit 9,06 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

