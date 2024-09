SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart stärker

SDAX-Handel am Dienstag.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent stärker bei 13 517,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 97,107 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,403 Prozent höher bei 13 517,27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 462,97 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 509,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 13 517,35 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 13 869,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 14 472,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 13 106,79 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2024 bereits um 2,20 Prozent nach. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 5,40 Prozent auf 56,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,80 Prozent auf 41,94 EUR), Ceconomy St (+ 1,77 Prozent auf 2,76 EUR), Douglas (+ 1,59 Prozent auf 19,81 EUR) und AUTO1 (+ 1,18 Prozent auf 8,60 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil IONOS (-4,91 Prozent auf 22,25 EUR), Südzucker (-1,69 Prozent auf 11,62 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-0,80 Prozent auf 0,99 EUR), Hypoport SE (-0,68 Prozent auf 263,00 EUR) und SCHOTT Pharma (-0,31 Prozent auf 31,78 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die IONOS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 76 604 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,149 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,34 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der TAKKT-Aktie zu erwarten.

