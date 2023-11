SDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der SDAX am Dienstagmittag

Am Dienstag geht es im SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,36 Prozent auf 12 870,56 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 103,723 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,186 Prozent fester bei 12 848,04 Punkten in den Dienstagshandel, nach 12 824,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 893,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12 827,94 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 12 599,07 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 237,22 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, bei 12 569,33 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 6,50 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit thyssenkrupp nucera (+ 7,31 Prozent auf 15,27 EUR), Energiekontor (+ 3,25 Prozent auf 66,80 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 3,03 Prozent auf 39,44 EUR), IONOS (+ 2,95 Prozent auf 14,68 EUR) und STRATEC SE (+ 2,72 Prozent auf 47,25 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Nagarro SE (-3,02 Prozent auf 73,75 EUR), JOST Werke (-1,93 Prozent auf 40,60 EUR), 1&1 (-1,84 Prozent auf 16,04 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,60 Prozent auf 34,50 EUR) und METRO (St) (-1,20 Prozent auf 6,19 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 170 153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 9,340 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at