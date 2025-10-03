Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start steigen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch am Freitag aufwärts.

Der SDAX springt im XETRA-Handel um 09:15 Uhr um 0,44 Prozent auf 17 345,38 Punkte an. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 85,476 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,291 Prozent höher bei 17 320,44 Punkten, nach 17 270,16 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 345,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 320,44 Punkten lag.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 2,84 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 03.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 466,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17 599,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 981,40 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 24,90 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 6,36 Prozent auf 31,12 EUR), Alzchem Group (+ 2,15 Prozent auf 151,80 EUR), MBB SE (+ 1,85 Prozent auf 176,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,70 Prozent auf 83,80 EUR) und HORNBACH (+ 1,61 Prozent auf 94,50 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-1,30 Prozent auf 83,20 EUR), JOST Werke (-0,99 Prozent auf 49,90 EUR), JENOPTIK (-0,96 Prozent auf 18,53 EUR), GFT SE (-0,68 Prozent auf 17,62 EUR) und Siltronic (-0,65 Prozent auf 53,65 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Salzgitter-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 115 649 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 5,405 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,17 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at