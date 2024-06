SDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der SDAX aktuell

Der SDAX sinkt am Montagmittag.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,62 Prozent leichter bei 14 945,41 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 120,095 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,339 Prozent auf 14 987,67 Punkte an der Kurstafel, nach 15 038,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 022,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 935,74 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 10.05.2024, den Stand von 14 837,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Stand von 13 873,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, den Wert von 13 430,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 8,13 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell CANCOM SE (+ 5,59 Prozent auf 31,74 EUR), Klöckner (+ 1,99 Prozent auf 6,15 EUR), BayWa (+ 1,82 Prozent auf 22,40 EUR), Vitesco Technologies (+ 1,37 Prozent auf 66,80 EUR) und CEWE Stiftung (+ 1,29 Prozent auf 109,80 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil AUTO1 (-3,92 Prozent auf 6,87 EUR), Hypoport SE (-3,42 Prozent auf 271,00 EUR), SGL Carbon SE (-2,96 Prozent auf 7,22 EUR), Ceconomy St (-2,19 Prozent auf 3,12 EUR) und Mutares (-2,09 Prozent auf 37,55 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 209 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,100 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,01 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at