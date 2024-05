SDAX-Papier Dürr-Aktie: So hoch ist die Dürr-Dividendenauszahlung

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Dürr-Anteilseigner.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel Dürr am 17.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,70 EUR je Aktie beschlossen. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende.

Dürr-Aktien-Dividendenrendite

Letztlich notierte der Dürr-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 24,84 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Dürr, demnach wird das Dürr-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Dürr-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Für das Jahr 2023 verzeichnet das Dürr-Wertpapier eine Dividendenrendite von 3,27 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,22 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Dürr via XETRA um 12,90 Prozent verringert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -1,44 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Dürr

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,75 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,05 Prozent sinken.

Grunddaten von Dürr

Dürr ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 1,719 Mrd. EUR. Das KGV von Dürr beträgt aktuell 13,21. Der Umsatz von Dürr belief sich in 2023 auf 4,627 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,62 EUR.

Redaktion finanzen.at