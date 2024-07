SDAX-Wert Fielmann-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Fielmann Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Fielmann-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel Fielmann am 11.07.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR vereinbart. Damit wurde die Fielmann-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 33,33 Prozent vergrößert. Die Gesamtausschüttung von Fielmann umfasst 62,99 Mio. EUR. Damit wurde die Fielmann-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 50,00 Prozent verkleinert.

Fielmann- Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte das Fielmann-Papier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 44,15 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Fielmann, demnach wird der Fielmann-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Fielmann-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Fielmann-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2023 beträgt 2,06 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,03 Prozent.

Gegenüberstellung von Fielmann-Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren verringerte sich Fielmann-Aktienkurs via XETRA um 32,34 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -22,18 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Fielmann-Kurs.

Fielmann- Dividendenprognose

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,12 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,57 Prozent zulegen.

Basisinformationen der Fielmann-Aktie

Die Marktkapitalisierung des SDAX-Unternehmens Fielmann steht aktuell bei 3,498 Mrd. EUR. Das Fielmann-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 32,01. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Fielmann auf 1,969 Mrd.EUR, das EPS machte 1,52 EUR aus.

