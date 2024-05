SDAX-Wert TAKKT-Aktie: So hoch ist die Dividendenzahlung von TAKKT

TAKKT-Anleger aufpasst: So hoch fällt die TAKKT-Dividendenzahlung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Titel TAKKT am 17.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 1,00 EUR je Aktie beschlossen. Die Dividende wurde somit gemäß der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst.

TAKKT-Dividenden-Rendite

Letztlich notierte der TAKKT-Titel am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 14,16 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von TAKKT, demnach wird das TAKKT-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der TAKKT-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die TAKKT-Anleger erfolgt kurze Zeit später. TAKKT weist für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 7,41 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 7,39 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von TAKKT via XETRA 8,92 Prozent erhöht. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 177,85 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von TAKKT

Für 2024 gehen FactSet-Experten von einer Verringerung der Dividende auf 0,80 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 5,64 Prozent fallen.

Schlüsseldaten der TAKKT-Aktie

Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens TAKKT beläuft sich aktuell auf 917,388 Mio. EUR. TAKKT verfügt über ein KGV von aktuell 35,73. Im Jahr 2023 erwirtschaftete TAKKT einen Umsatz von 1,240 Mrd.EUR sowie ein EPS von 0,38 EUR.

Redaktion finanzen.at