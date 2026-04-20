Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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20.04.2026 22:47:15
Second Jury Finds Uber Responsible for Sexual Assault by a Driver
The ride-hailing giant has now lost the first two of more than 3,000 pending federal lawsuits.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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