25.06.2026 06:31:29

Sekichu legte Quartalsergebnis vor

Sekichu äußerte sich am 24.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,43 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 8,08 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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