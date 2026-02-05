SelectQuote Aktie
SelectQuote, Inc. Bottom Line Drops In Q2
(RTTNews) - SelectQuote, Inc. (SLQT) revealed a profit for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $51.17 million, or $0.26 per share. This compares with $53.24 million, or $0.30 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.6% to $537.10 million from $481.06 million last year.
SelectQuote, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $51.17 Mln. vs. $53.24 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.30 last year. -Revenue: $537.10 Mln vs. $481.06 Mln last year.
Analysen zu SelectQuote Inc Registered Shs
