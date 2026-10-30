Sensient Technologies Corp Profit Advances In Q3

(RTTNews) - Sensient Technologies Corp (SXT) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $48.34 million, or $1.13 per share. This compares with $36.96 million, or $0.87 per share, last year.

Excluding items, Sensient Technologies Corp reported adjusted earnings of $48.34 million or $1.13 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.6% to $455.84 million from $412.11 million last year.

Sensient Technologies Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $48.34 Mln. vs. $36.96 Mln. last year. -EPS: $1.13 vs. $0.87 last year. -Revenue: $455.84 Mln vs. $412.11 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.15 To $ 4.20