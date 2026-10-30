Sensient Technologies CorpShs Aktie
WKN: 864463 / ISIN: US81725T1007
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30.10.2026 12:03:33
Sensient Technologies Corp Profit Advances In Q3
(RTTNews) - Sensient Technologies Corp (SXT) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $48.34 million, or $1.13 per share. This compares with $36.96 million, or $0.87 per share, last year.
Excluding items, Sensient Technologies Corp reported adjusted earnings of $48.34 million or $1.13 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.6% to $455.84 million from $412.11 million last year.
Sensient Technologies Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $48.34 Mln. vs. $36.96 Mln. last year. -EPS: $1.13 vs. $0.87 last year. -Revenue: $455.84 Mln vs. $412.11 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.15 To $ 4.20
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