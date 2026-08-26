dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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26.08.2026 02:00:00
Sensorische Gebäude: Die emotionale Dimension der Architektur
Technologie ist kein verborgener Mechanismus mehr – sie wird zum Werkzeug der Kommunikation zwischen Mensch und Raum. Es entsteht eine Generation intelligenter Räume, die wahrnehmen und reagieren können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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