SentinelOn a Aktie
WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095
|
19.12.2025 20:30:40
SentinelOne President and CEO Sells 125K Shares for $1.9 Million
SentinelOne (NYSE:S) President and CEO Tomer Weingarten sold 125,429 shares in a direct open-market transaction on Dec. 11, 2025, for a total value of approximately $1.9 million, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price of $15.09; post-transaction value based on Dec. 11, 2025, market close price of $14.84.* 1-year price change calculated using Dec. 11, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
