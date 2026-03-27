Serve Robotics Aktie
WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068
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27.03.2026 16:50:00
Serve Robotics Has Pulled Back Hard -- Is Now the Time to Buy Before the Next Catalyst?
Serve Robotics (NASDAQ: SERV) is an early leader in last-mile-delivery robotics technologies. The company has a close business partnership and investment relationship with Uber Technologies, and it could be poised for rapid sales growth as deployment and utilization of its delivery bots accelerate.On the other hand, the company's stock has been under pressure lately. The company's share price has fallen by almost 13% across 2026's trading. Meanwhile, the stock is down roughly 49% from its 52-week high. Should investors pounce on this potential investment opportunity on the heels of recent pullbacks?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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