Setzt sich die Rally der GameStop-Aktie fort? Roaring Kitty besitzt wohl zahlreiche Anteile - GameStop-Aktie im Aufwind

Der Finanzfluencer, dessen Comeback als mitverantwortlich für das Wiederaufleben des Meme-Aktien-Hypes gilt, hat am Sonntag mit einem Blick in sein Depot überrascht.

• Roaring Kitty offenbart große GameStop-Beteiligung• Finanzfluencer wohl im Besitz von Aktien und Optionen• Möglicher neuer Treiber für die Rally

Keith Gill, der der Internetcommunity besser unter seinem Pseudonym "Roaring Kitty" bekannt ist, meldete sich Mitte Mai nach drei Jahren der Internetfunkstille auf seinen Social-Media-Kanälen zurück. Damit löste der Finanzfluencer, der 2021 maßgeblichen Anteil an der damaligen Meme-Aktien-Rally hatte, bei der sich Privatanleger auf Reddit zum gemeinsamen Kauf von stark geshorteten Aktien verabredeten, erneut starke Kursbewegungen aus. Insbesondere die Aktie von GameStop, die bereits 2021 als Ur-Meme-Aktie den Hype begründet hatte, erlebte durch das Comeback von Gill erneut massive Kursbewegungen. Auf Ein-Monatssicht gewannen die Titel des an der NYSE gehandelten Videospielehändlers mehr als 40 Prozent an Wert.

Roaring Kitty offenbar mit starker GameStop-Beteiligung

Ein Ende der Rally scheint für Roaring Kitty dabei offenbar noch nicht abzusehen, wie ein am Sonntag auf Reddit veröffentlichter Screenshot zeigt.

Demnach besitzt Gill fünf Millionen Anteile des strauchelnden Unternehmens und hat diese für einen Aktienpreis von 21,27 US-Dollar erworben, der Wert der Anteile beläuft sich demnach auf 115,7 Millionen US-Dollar. Wie aus dem Screenshot weiter hervor geht, besitzt Gill offenbar zusätzliche 120.000 Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 20 US-Dollar, die am 21. Juni auslaufen. Diese wurden demnach für 5,68 US-Dollar pro Aktie gekauft, der Wert der Optionen beläuft sich auf rund 65,7 Millionen US-Dollar.

Treibt Roaring Kitty die GameStop-Rally weiter an?

Die GameStop-Aktie hatte am Freitag an der NYSE bei 23,14 US-Dollar geschlossen und damit 2,34 Prozent zugelegt. Allein in der vergangenen Woche können sich GameStop-Anteilseigner damit über ein sattes Plus von 21,8 Prozent in ihren Depots freuen, was auch der unlängst bekannt gegebenen Ausgabe von Aktien im dreistelligen Millionenwert zu verdanken war. Die Veräußerung von 45 Millionen Aktien hatte rund 933,4 Millionen US-Dollar in die klammen Konzernkassen gespült.

Auch am Montag könnte sich die Kursrally bei GameStop nach den Nachrichten vom Wochenende fortsetzen: Dass die Identifikationsfigur der WallStreetBets-Bewegung, Roaring Kitty, weiter auf den angeschlagenen Videospielehändler setzt, dürfte den Hype um GameStop-Aktien und andere Meme-Titel wachhalten. Im vorbörslichen NYSE-Handel gewinnt die GameStop-Aktie zeitweise 87,21 Prozent aufwärts auf 43,32 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at