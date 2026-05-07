Shake Shack Aktie
WKN DE: A14MVX / ISIN: US8190471016
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07.05.2026 20:41:55
Shake Shack (SHAK) Q1 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, May 7, 2026 at 8 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Shake Shack
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06.05.26
|Ausblick: Shake Shack informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Shake Shack stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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26.02.26
|Ausblick: Shake Shack verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)