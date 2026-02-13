Shalby legte Quartalsergebnis vor

Shalby hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 INR gegenüber -0,280 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,72 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,76 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at