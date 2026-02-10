Sharp Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A2DYQA / ISIN: US8198823093
|
10.02.2026 07:57:50
Sharp Corp. Reports 9-month Profit
(RTTNews) - Sharp Corp. (6753.T) reported nine month profit attributable to owners of parent of 67.5 billion yen compared to a loss of 3.6 billion yen, last year. Basic profit per share was 103.98 yen compared to a loss of 5.53 yen. Operating profit increased to 41.0 billion yen from 20.40 billion yen. For the nine months ended December 31, 2025, net sales were 1.42 trillion yen, down 14.5%.
For the fiscal year ending March 31, 2026, the company projects: profit attributable to owners of parent of 53.0 billion yen, basic profit per share of 81.63 yen, and net sales of 1.87 trillion yen.
Shares of Sharp Corp. are currently trading at 772 yen, up 3.13%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sharp Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|
09.02.26
|Ausblick: Sharp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Sharp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Sharp gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Sharp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sharp Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.