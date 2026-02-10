Sharp Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

WKN DE: A2DYQA / ISIN: US8198823093

10.02.2026 07:57:50

Sharp Corp. Reports 9-month Profit

(RTTNews) - Sharp Corp. (6753.T) reported nine month profit attributable to owners of parent of 67.5 billion yen compared to a loss of 3.6 billion yen, last year. Basic profit per share was 103.98 yen compared to a loss of 5.53 yen. Operating profit increased to 41.0 billion yen from 20.40 billion yen. For the nine months ended December 31, 2025, net sales were 1.42 trillion yen, down 14.5%.

For the fiscal year ending March 31, 2026, the company projects: profit attributable to owners of parent of 53.0 billion yen, basic profit per share of 81.63 yen, and net sales of 1.87 trillion yen.

Shares of Sharp Corp. are currently trading at 772 yen, up 3.13%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

