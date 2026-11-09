MER Telemanagement Solutions LtdShs Aktie
WKN: 907204 / ISIN: IL0010826191
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09.11.2026 14:21:21
Sharplink, Inc. Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Sharplink, Inc. (SBET) revealed a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $751.44 million, or $3.45 per share. This compares with $104.27 million, or $0.62 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 24.1% to $13.45 million from $10.84 million last year.
Sharplink, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $751.44 Mln. vs. $104.27 Mln. last year. -EPS: $3.45 vs. $0.62 last year. -Revenue: $13.45 Mln vs. $10.84 Mln last year.
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