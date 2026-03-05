Shattuck Labs Aktie
WKN DE: A2QD61 / ISIN: US82024L1035
|
05.03.2026 12:24:00
Shattuck Labs, Inc Q4 Loss Drops
(RTTNews) - Shattuck Labs, Inc (STTK) reported Loss for fourth quarter of -$12.593 million
The company's earnings totaled -$12.593 million, or -$0.12 per share. This compares with -$18.679 million, or -$0.37 per share, last year.
Shattuck Labs, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$12.593 Mln. vs. -$18.679 Mln. last year. -EPS: -$0.12 vs. -$0.37 last year.
Nachrichten zu Shattuck Labs Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Shattuck Labs Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Shattuck Labs Inc Registered Shs
|5,10
|7,82%
