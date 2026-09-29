Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|
29.09.2026 10:34:46
Shell-led consortium backs $23bn expansion of LNG Canada project
Flagship liquefied natural gas project’s production capacity to doubleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
10:34
|Shell-led consortium backs $23bn expansion of LNG Canada project (Financial Times)
|
10:34
|Shell-led consortium backs $23bn expansion of LNG Canada project (Financial Times)
|
10:03
|FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
25.09.26
|Optimismus in London: FTSE 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|42,07
|-0,91%