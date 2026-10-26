Shell Aktie
|47,57EUR
|-0,63EUR
|-1,30%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria rechnet mit einem Quartalsüberschuss von 11,6 Milliarden US-Dollar und sieht sich damit über dem Konsens von 10,3 Milliarden, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht am Donnerstagmorgen schrieb./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
39,67 £
|
Abst. Kursziel*:
0,84%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
39,67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,84%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
12:27
|Zuversicht in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
23.10.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 sackt ab (finanzen.at)
|
23.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|12:12
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:12
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:12
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|47,49
|-1,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:12
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:08
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|RELX Buy
|UBS AG
|10:45
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|10:40
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|10:37
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|10:37
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:23
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|06:57
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.