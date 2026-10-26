Shell Aktie

47,57EUR -0,63EUR -1,30%
Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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26.10.2026 12:12:42

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria rechnet mit einem Quartalsüberschuss von 11,6 Milliarden US-Dollar und sieht sich damit über dem Konsens von 10,3 Milliarden, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht am Donnerstagmorgen schrieb./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
39,67 £ 		Abst. Kursziel*:
0,84%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
39,67 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
0,84%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:12 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Shell Neutral UBS AG
21.10.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Shell Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Shell (ex Royal Dutch Shell) 47,49 -1,46% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Aktuelle Aktienanalysen

12:12 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
12:11 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:08 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
12:08 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:03 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 RELX Buy UBS AG
10:45 Novartis Neutral UBS AG
10:41 Eni Buy UBS AG
10:40 arGEN-X Buy UBS AG
10:37 CANCOM Hold Warburg Research
10:37 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
10:36 Bechtle Buy Warburg Research
10:23 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:21 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 IONOS Buy Deutsche Bank AG
09:08 BASF Hold Deutsche Bank AG
08:50 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:51 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:42 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:37 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
07:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:32 Novartis Equal Weight Barclays Capital
07:31 SAFRAN Overweight Barclays Capital
07:22 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
07:16 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
07:09 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
06:57 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:24 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
06:23 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Volvo Car AB Registered b Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
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