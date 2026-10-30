Shell Aktie
|48,70EUR
|0,25EUR
|0,52%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Shell nach Zahlen von 4000 auf 4100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria attestierte dem Ölkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie "ein weiteres starkes Quartal", das die Bilanz stärke. Dies stütze wiederum eine Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
41,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
40,38 £
|
Abst. Kursziel*:
1,54%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
40,49 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,26%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
12:26
|LSE-Handel: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in London: FTSE 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
29.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
29.10.26
|Shell und TotalEnergies: Europäische Ölkonzerne machen Milliardengewinne - im Quartal (Spiegel Online)
|
29.10.26
|ROUNDUP: Hohe Ölpreise sorgen bei Shell & Co für Gewinnsprünge - Aktienrückkäufe (dpa-AFX)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|48,51
|0,11%
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|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|12:16
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|12:15
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:34
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:33
|BP Buy
|UBS AG
|10:32
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10:20
|DO buy
|UBS AG
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|10:14
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:58
|Linde Outperform
|Bernstein Research