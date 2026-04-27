ShenZhen Consys Science Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

ShenZhen Consys Science Technology A veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ShenZhen Consys Science Technology A ein EPS von -0,370 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,4 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 20,8 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at