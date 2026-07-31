Shimizu: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shimizu präsentierte in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Shimizu hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 81,36 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,33 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 482,83 Milliarden JPY – ein Plus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shimizu 441,80 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at