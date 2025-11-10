SHINPO legte Quartalsergebnis vor

SHINPO hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,14 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,66 Milliarden JPY – ein Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SHINPO 1,62 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at