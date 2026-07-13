Shirohato: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shirohato äußerte sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Shirohato hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,16 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 63,62 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,82 Prozent auf 1,34 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at