Shoals Technologies Group A präsentierte Quartalsergebnisse

Shoals Technologies Group A lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 148,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 107,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,200 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 475,33 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 399,21 Millionen USD im Vorjahr.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,389 USD sowie einen Umsatz von 472,61 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at