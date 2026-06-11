Short Squeeze und Volatility Squeeze: Unterschiede, Mechanismen und Risiken

• Short Volatility Squeeze: Wenn das Wetten auf ruhige Märkte gefährlich wird• Volmageddon 2018: Der größte tägliche VIX-Anstieg seit 1987• Der Kipppunkt: XIV trug seine Auflösungsbedingung von Anfang an im Prospekt

Short Squeeze vs. Short Volatility Squeeze

Beide Phänomene folgen derselben Grundlogik: Wer auf fallende Kurse wettet, wird vom Markt zur Kapitulation gezwungen und verstärkt dabei genau die Bewegung, die ihn trifft. Beim klassischen Short Squeeze sind es Leerverkäufer einer Aktie, die bei steigenden Kursen zum Rückkauf gezwungen werden und den Kurs dadurch noch weiter nach oben treiben, wie im Fall Gamestop 2021. Beim Short Volatility Squeeze hingegen wird nicht ein Basiswert, sondern Volatilität selbst geshortet, etwa über inverse VIX-ETPs oder den Verkauf von Optionen. Steigt die Volatilität plötzlich an, müssen diese Positionen mit Verlust geschlossen oder gehedgt werden, was Verkaufsdruck im Aktienmarkt erzeugt und die Volatilität weiter anfacht. Das Ergebnis ist dasselbe: eine sich selbst verstärkende Kettenreaktion, ausgelöst nicht durch Fundamentaldaten, sondern durch die Mechanik der Positionen selbst.

Volmageddon - Was am 5. Februar 2018 geschah

Am Montag, dem 5. Februar 2018, fiel der S&P 500 um 4 Prozent, während der VIX, ein Maß für die implizite Volatilität aus Aktienoptionspreisen, um 20 Punkte sprang. Das allein wäre, wie die Bank of International Settlements (BIS) darlegt, noch erklärbar gewesen, denn fallende Kurse gehen historisch mit steigender Volatilität einher. Doch dieser Tag war anders: Der Anstieg des VIX übertraf an diesem Tag erheblich das, was auf Basis der historischen Beziehung zu erwarten gewesen wäre, es war der größte tägliche VIX-Anstieg seit dem Börsencrash von 1987.

Der Auslöser lag, wie BIS schreibt, nicht in fundamentalen Nachrichten, sondern in der Mechanik des Marktes selbst. Da der VIX bereits seit dem Vortag gestiegen war, wussten Marktteilnehmer, dass sowohl gehebelte Long- als auch inverse Short-Volatilitäts-ETPs kurz vor Handelsschluss auf derselben Seite des VIX-Futures-Marktes stehen würden. Ab etwa 15:30 Uhr begannen andere Marktteilnehmer, VIX-Futures in Erwartung dieses Rebalancings nach oben zu treiben. Aufgrund des mechanischen Charakters des Rebalancings erforderten höhere VIX-Futures-Preise noch größere Käufe durch die ETPs, ein Feedback-Loop entstand. Transaktionsdaten zeigen einen Volumenanstieg auf 115.862 VIX-Futures-Kontrakte, rund ein Viertel des gesamten Marktes, innerhalb einer einzigen Minute um 16:08 Uhr, zu massiv überhöhten Preisen. Der Wert des inversen Volatilitäts-ETPs XIV fiel daraufhin um 84 Prozent und das Produkt wurde anschließend eingestellt.

Übertragungseffekte auf den Aktienmarkt waren ebenfalls deutlich sichtbar: VIX-Futures-Händler, die ihre Positionen durch Short-Positionen in E-Mini-Futures absicherten, erzeugten zusätzlichen Abwärtsdruck auf Aktienpreise. Insgesamt fiel der S&P 500 an diesem Tag um 4,2 Prozent, eine Bewegung von 3,8 Standardabweichungen.

Der Kipppunkt

Inverse Volatilitäts-ETPs wie XIV funktionieren nach einer einfachen Grundlogik: Sie halten eine Short-Position in VIX-Futures, deren Größe täglich an den aktuellen Fondswert angepasst wird. Steigt der VIX, verliert die Position und das ETP muss VIX-Futures kaufen, um seine Ziel-Exposure wiederherzustellen. Genau hier liegt die strukturelle Schwachstelle: Jeder Kauf treibt den Preis weiter, was weitere Käufe erzwingt, wie BIS schreibt. Dieser Feedback-Loop ist nicht das Ergebnis irrationalen Verhaltens, sondern der mechanischen Rebalancing-Pflicht selbst.

Der konkrete Kipppunkt für XIV war vertraglich festgelegt: Bei einem Tagesverlust von 80 Prozent oder mehr wurde das Produkt automatisch aufgelöst. Je näher XIV dieser Schwelle kam, desto größer wurden die erzwungenen Käufe und desto attraktiver wurde es für andere Marktteilnehmer, diesen Prozess durch gezieltes Front-Running zu beschleunigen. Am 5. Februar 2018 führte genau diese Dynamik dazu, dass innerhalb einer einzigen Minute rund ein Viertel des gesamten VIX-Futures-Marktes gehandelt wurde, wie BIS ausführt. XIV verlor schließlich 84 Prozent seines Wertes und wurde eingestellt, nicht weil sich die wirtschaftlichen Fundamentaldaten geändert hatten, sondern weil die Konstruktion des Produkts unter Stress zwangsläufig zu seiner eigenen Zerstörung führte.

Markus Maier, Redaktion finanzen.at